Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
La Agenda

Gracias a:

La última opción: Selección Peruana viajó a Montevideo para enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias

Perú visitará a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias
Perú visitará a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias | Fuente: Selección Peruana
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Con 17 jugadores, el plantel de la Selección Peruana partió hacia Montevideo. El domingo inician los entrenamientos con los futbolistas del exterior.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó este sábado su última sesión de entrenamientos en la Videna con miras al partido que sostendrá ante Uruguay en condición de visitante, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Tras la jornada de trabajos en San Luis, el plantel con Óscar Ibáñez a la cabeza viajó por la tarde a Montevideo, donde medirá fuerzas con la ‘Celeste’ que dirige Marcelo Bielsa.

La delegación de futbolistas que abordaron el avión la componen los arqueros Carlos Cáceda y Diego Enríquez, los defensas Renzo Garcés, Miguel Trauco, Luis Abram, César Inga y Matías Lazo, los mediocampistas Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Jairo Concha, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari, así como los delanteros José Rivera, Andy Polo y Kevin Quevedo.

Carlos Zambrano recibió la autorización para unirse al equipo en Montevideo, hasta donde llegarán los futbolistas que militan en el extranjero.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La Selección Peruana llegará con anticipación a territorio uruguayo para preparar el cotejo. Los entrenamientos darán inicio desde el domingo, contando con los futbolistas que se incorporarán desde el exterior. Así, hasta el miércoles serán 4 días de trabajo.

Aunque Óscar Ibáñez no ha contado aún con el plantel completo, durante las prácticas en Videna fue del gusto del entrenador lo realizado por Jairo Concha y Alessandro Burlamaqui como alternativas del mediocampo. El volante de la ‘U’ regresa a la selección tras dos años, aunque aún no debutó con el equipo mayor, mientras que el jugador de Alianza Lima recibió su primer llamado del representativo absoluto.

Perú, al todo o nada ante Uruguay

La ‘Bicolor’ enfrentará el jueves 4 de setiembre a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras ello, recibirá a Paraguay el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima por la última jornada del certamen premundialista.

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La selección está obligada a sumar las seis unidades en esta fecha doble, pero debe esperar al mismo tiempo que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Selección de Uruguay Óscar Ibáñez

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA