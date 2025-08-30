La última opción: Selección Peruana viajó a Montevideo para enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó este sábado su última sesión de entrenamientos en la Videna con miras al partido que sostendrá ante Uruguay en condición de visitante, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Tras la jornada de trabajos en San Luis, el plantel con Óscar Ibáñez a la cabeza viajó por la tarde a Montevideo, donde medirá fuerzas con la ‘Celeste’ que dirige Marcelo Bielsa.

La delegación de futbolistas que abordaron el avión la componen los arqueros Carlos Cáceda y Diego Enríquez, los defensas Renzo Garcés, Miguel Trauco, Luis Abram, César Inga y Matías Lazo, los mediocampistas Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Jairo Concha, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari, así como los delanteros José Rivera, Andy Polo y Kevin Quevedo.

Carlos Zambrano recibió la autorización para unirse al equipo en Montevideo, hasta donde llegarán los futbolistas que militan en el extranjero.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La Selección Peruana llegará con anticipación a territorio uruguayo para preparar el cotejo. Los entrenamientos darán inicio desde el domingo, contando con los futbolistas que se incorporarán desde el exterior. Así, hasta el miércoles serán 4 días de trabajo.

Aunque Óscar Ibáñez no ha contado aún con el plantel completo, durante las prácticas en Videna fue del gusto del entrenador lo realizado por Jairo Concha y Alessandro Burlamaqui como alternativas del mediocampo. El volante de la ‘U’ regresa a la selección tras dos años, aunque aún no debutó con el equipo mayor, mientras que el jugador de Alianza Lima recibió su primer llamado del representativo absoluto.

🕺𝗨𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗮𝗹 𝗿𝗶𝘁𝗺𝗼 𝗱𝗲 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪⚽️



🎟️ Adquiere tus entradas para 🇵🇪🆚🇵🇾 en Yape #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/GfVXpFbPss — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 30, 2025

Perú, al todo o nada ante Uruguay

La ‘Bicolor’ enfrentará el jueves 4 de setiembre a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras ello, recibirá a Paraguay el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima por la última jornada del certamen premundialista.

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La selección está obligada a sumar las seis unidades en esta fecha doble, pero debe esperar al mismo tiempo que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.