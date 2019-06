El ex jugador del Barcelona se consagró campeón de la Copa América en 1975. | Fuente: Agencia Andina

El ex futbolista peruano Hugo 'el Cholo' Sotil aseguró que no ve a Perú como favorito para ganar la Copa América 2019, durante la presentación del terno oficial de la Selección Peruana. El ex jugador del Barcelona también aseguró que el partido contra Venezuela, el próximo rival de la bicolor, no será fácil.

"Antes decíamos que Venezuela o Bolivia eran equipos menores, pero ahora todos los equipos tienen un buen nivel", dijo el ex delantero nacional. Sotil, como se recuerda, fue parte del equipo bicolor que se consagró campeón en la Copa América de 1975.

Sobre la derrota de la Selección Peruana ante Colombia por 3-0, Sotil aseguró que todos confíamos en la blanquirroja. "Estas derrotas enseñan. Tenga la seguridad de que cuando empiece la Copa América, el equipo será distinto. Lamentablemente, estamos probando a algunos muchachos y por eso el equipo todavía no ha captado lo que pretende el profesor Ricardo Gareca", dijo 'el Cholo'.

La Selección Peruana se encuentra en el Grupo A de la Copa América 2019, junto a Brasil, Bolivia y Venezuela. La bicolor debuta ante el equipo llanero el 15 de junio a las 2 p.m. (hora peruana). La cita es en el estadio Arena do Gremio.