Jean Ferrari aseguró que es un "tema difícil" la elección del nuevo técnico de Perú

Pide tranquilidad. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aseguró que está siendo una "tarea difícil" la elección del próximo técnico de la Selección Peruana.

En conversación con los medios de comunicación, antes del viaje de la Bicolor a Rusia, indicó que ha "bajado los revoluciones" con respecto a la elección del nuevo estratega Bicolor y esperará a que terminen las ligas para elegir correctamente al entrenador.

"Es una tarea bien difícil, estamos en esa ruta. Estoy manejando muchos tiempos. Entiendo el tema de los tiempos, de las posibilidades y oportunidades", indicó en un inicio.

"He tenido conversaciones. Hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que finalicen torneos. No es un tema tan sencillo como alguno cree. Está tomando un tiempo que, espero, sea un tiempo prudente para tener la elección más adecuada y acorde con lo que necesitamos hoy como selección", complementó.

Jean Ferrari niega injerencia en la Liga1

Por otro lado, Ferrari negó injerencia alguna en la Liga1. Adujo —en tono de broma— que lo único que maneja es su camioneta y que las acusaciones en su contra pertenecen al folclore del fútbol.

"Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es parte del folclore de nuestro fútbol, me divierto mucho con los memes. Uno se gana las cosas a pulso y el cariño de la gente no tiene precio", precisó Ferrari.

