Sin modificaciones: los partidos de Perú ante Rusia y Chile no serán reprogramados

RPP pudo conocer que las fechas y los horarios de los partidos amistosos de la Selección Peruana se mantendrán según lo estipulado.

El cronograma se mantiene. Los partidos amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile se mantendrán según lo establecido desde un inicio.

RPP pudo conocer que la bicolor llegará a territorio ruso el lunes a las 8:00 p. m. (hora peruana) vía París, Estambul y San Petersburgo. Por ello, el encuentro ante Rusia se mantendrá según lo establecido: el miércoles 12 de noviembre al mediodía.

Además, el encuentro ante Chile también seguirá con su programación: el martes 18 de noviembre a las 11 a. m. (hora peruana).

Partidos amistosos estuvieron cerca de reprogramarse

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) estuvo muy cerca de reprogramar sus partidos amistosos ante Rusia y Chile. A través de un comunicado, la entidad informó que, debido a la cancelación del vuelo del primer tramo rumbo a San Petersburgo (Rusia), el combinado nacional iba a perder dos días de entrenamiento, lo que obliga al comando técnico a replantear la planificación de trabajo.

Debida a esta razón, se contempló la "posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones" si la situación no encontraba una "solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas".

Pero, con el pasar de las horas y la solución del inconveniente, Perú mantendrá la fecha y horas de los partidos que disputará en Rusia.