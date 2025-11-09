Sin modificaciones: los partidos de Perú ante Rusia y Chile no serán reprogramados

El cronograma se mantiene. Los partidos amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile se mantendrán según lo establecido desde un inicio.
RPP pudo conocer que la bicolor llegará a territorio ruso el lunes a las 8:00 p. m. (hora peruana) vía París, Estambul y San Petersburgo. Por ello, el encuentro ante Rusia se mantendrá según lo establecido: el miércoles 12 de noviembre al mediodía.
Además, el encuentro ante Chile también seguirá con su programación: el martes 18 de noviembre a las 11 a. m. (hora peruana).
Partidos amistosos estuvieron cerca de reprogramarse
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) estuvo muy cerca de reprogramar sus partidos amistosos ante Rusia y Chile. A través de un comunicado, la entidad informó que, debido a la cancelación del vuelo del primer tramo rumbo a San Petersburgo (Rusia), el combinado nacional iba a perder dos días de entrenamiento, lo que obliga al comando técnico a replantear la planificación de trabajo.
Debida a esta razón, se contempló la "posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones" si la situación no encontraba una "solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas".
Pero, con el pasar de las horas y la solución del inconveniente, Perú mantendrá la fecha y horas de los partidos que disputará en Rusia.