¿Llega Jean Ferrari a la FPF? Administrador de la 'U' respondió sobre dejar la tienda crema

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A inicios del mes de junio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en conversación con RPP, sostuvo que habló en su momento con Jean Ferrari para que este tome el cargo de director deportivo en la bicolor.

Es así que es latente la chance de que Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, sea parte de la FPF en el corto plazo. De esta manera, en la conferencia de prensa de la presentación de Álvaro Barco como nuevo gerente deportivo en la 'U', se le preguntó en relación a ello.

"Acá me ven, así que acá estoy. Ese supuesto no me gusta hablarlo y estamos apuntando a salir ganadores del Apertura, en seguir reforzando este proyecto. No hay tiempo ni cabeza en mirar a un costado u otra ruta. Pensamos en el partido en Cusco contra Garcilaso y los muchachos están mentalizados", indicó Ferrari.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Ferrari ha sido bicampeón con Universitario como directivo. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Ferrari por la FPF

Es más, al mismo Barco se le consultó sobre la presencia de Ferrari en Universitario. Espera que se mantenga en el cargo.

"Todos quisiéramos que se mantenga siempre. Ese es un soporte que la ‘U’ siempre va a tener. Sigue con nosotros y pienso que se va a seguir manteniendo", dijo.

Luego, Jean Ferrari habló que en un primer momento conversó con Álvaro Barco hace cuatro años para que sea el director deportivo de Universitario.

"Vengo conversando con él hace tiempo. En 2021 hablamos y era un momento complicado para la institución. Siempre dialogamos sobre la chance de venir y de ahí salió lo de Manuel Barreto. En esta oportunidad con él no fue tan complicado porque el club está en una situación distinta", apuntó.

¿Qué le viene a la Selección Peruana?

En el mes de septiembre, la Selección Peruana cerrará su partipación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con sus partidos contra Uruguay de visitante y Paraguay de local.

La tabla de posiciones hacia la próxima Copa del Mundo tiene a la bicolor en el penúltimo lugar con 12 puntos, a seis unidades del repechaje.

NUESTROS PODCAST

Redadas migratorias 2025: Trump lanza megaoperativo en ciudades latinas clave

Trump inicia el mayor programa de deportaciones en EE.UU. con redadas en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Si eres inmigrante o tienes familia en estas ciudades, esto te interesa. Te explicamos qué pasa y qué puedes hacer para protegerte.