Guerrero y Ruidíaz fueron subcampeones en la Copa América 2019 | Fuente: Prensa FPF

Paolo Guerrero es el goleador histórico y actual capitán de la Selección Peruana, sin embargo, debido a su edad (36 años), disputaría su último proceso mundialista, generando la interrogante sobre quién tomará su lugar en los próximos años con la bicolor. A ello se rerfirió el Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien tiene un nombre claro.

“Por ahora no hay ninguno que se le acerque al juego de Paolo y todos somos conscientes de eso. Hemos visto jugadores y no han dado el salto cualitativo que uno quisiera y aunque unos no están de acuerdo, el reemplazante de Paolo en estos momentos es Raul Ruidíaz”, mencionó Oblitas en entrevista con Radio Ovación.

Después de Guerrero, el futbolista con más goles en la Selección es Jefferson Farfán, quien tiene la misma edad y en algunos cotejos, ante la ausencia de Paolo, se ha desempeñado como centrodelantero.

“¿Si Farfán y Guerrero pueden jugar siempre juntos? Yo siempre quisiera contar con ellos dos, pero él que decide siempre es Ricardo y si nos ha ido bien, nos va bien y nos irá yendo bien, por tanto, dejemos tranquilo que Gareca haga su trabajo”, precisó.

Por otra parte, sostuvo que Jefferson Farfán “tiene para jugar dos o tres años más como mínimo”, esto tras la probable no permanencia del peruano en Lokomotiv Moscú para la próxima temporada.