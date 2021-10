Perú marcha penúltimo en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, brindó este jueves una conferencia de prensa donde analizó el presente de la Selección Peruana tras sus recientes presentaciones en las Eliminatorias Qatar 2022.

Luego de vencer a Chile y caer frente a Bolivia y Argentina, Perú descendió al penúltimo lugar en la tabla de posiciones, pero Oblitas apuntó que existe un “crecimiento” en la ‘bicolor’.

"Ir al Mundial después de 36 años hizo que nos saquemos una mochila muy pesada, lo difícil después de eso era pasar esa valla tan alta. No ha sido fácil. Es una eliminatoria posiblemente más difícil que la anterior. En este momento todavía tenemos chances, no soy buen matemático ni me gusta tocar las matemáticas en el fútbol, pero lo último que vamos a perder -yo, particularmente- es la fe en este equipo, porque sí ha mostrado un crecimiento”, dijo el directivo.

Oblitas y el crecimiento defensivo de Perú

Juan Carlos Oblitas señaló que la Selección Peruana obtuvo un plus a nivel defensivo en la jornada triple de las Eliminatorias, donde solo concedió dos goles.

"En estas últimas fechas le hemos encontrado la mano defensivamente, juegue uno o juegue otro. Nos faltó certeza de meter el penal (ante Argentina). Si no lo puedes ganar, empátalo. Más a 3600 metros (Bolivia). Pero no creo que la parte emocional esté fallando. He estado muy cerca del equipo y lo veo muy bien. Los veo bien a ellos. El grupo sigue siendo fuerte, sólido en ese sentido, pero no se han dado pequeños detalles para resultados que hemos buscado y espero que en estas últimas 6 fechas se dé. Dependemos de nosotros. Soy muy pragmático en ese sentido. Tenemos que ir partido tras partido, ganar el siguiente, ganar el siguiente, empatar el otro y ganar el siguiente", apuntó el director deportivo.

