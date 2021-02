Perú enfrentará en marzo a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias | Fuente: AFP

Con la extensión del periodo de cuarentena por la pandemia del coronavirus y no reactivarse por el momento la práctica deportiva a nivel profesional, desde la Selección Peruana de Fútbol expresaron su malestar, ya que la Liga 1 no puede comenzar su temporada y tampoco los jugadores que actúan en la MLS y que se encuentran en el país pueden acudir a las instaciones de la Videna, a pesar de contar con sus protocolos de Bioseguridad.

Esto se produce a menos de un mes y medio de la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, por lo que el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, señaló que sería "bienvenida" una posible decisión de aplazar el certamen de selecciones.

“Que se aplace la fecha doble de marzo depende de la Conmebol, la mayoría de los países están entrenando, menos nosotros. El problema de Colombia es por el asunto de cómo ha crecido la pandemia, pero el fútbol no para. Si se aplaza la fecha doble de marzo, bienvenida, y todos estaríamos en las mismas condiciones", dijo en conversación con 'Ampliación' de RPP Noticias.

Asimismo, Juan Carlos Oblitas indicó que los representantes de la Federación Peruana sostendrán una reunión este viernes con las autoridades gubernamentales en la PCM.

“Hay una reunión por la tarde y es en la PCM. Ayer me llamó Agustín Lozano y me pidió que lo acompañe. Voy a plantear lo que pienso, no tenemos nada que ocultar”, precisó.

Según se estableció, la Selección Peruana enfrentará a Bolivia en La Paz el 25 de marzo, mientras que el 30 del mismo mes chocará con Venezuela en Lima por las Eliminatorias.