Jugadores de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

En conferencia de prensa en la Videna, Juan Carlos Oblitas negó que a los jugadores de la Selección Peruana se les ofreció un millonario premio el cual ellos veían si lo repartían con Ricardo Gareca y el resto de su comando técnico, todo esto si se derrotaba a Australia en el repechaje.

Oblitas, que aún no renueva como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), señaló que al comando técnico le corresponde un premio sujeto a su respectivo contrato.

"El tema de premios está estipulado en todos los torneos que se han jugado. Agustín se reunió con los jugadores. El comando técnico tiene un contrato y ese contrato, quieran o no los jugadores, se va a cumplir. Es una tontería lo que están hablando. Cuando se da la derrota, disparamos, disparamos y disparamos. Ricardo está muy mal anímicamente hablando", señaló.

"Yo me he sentado acá en lugar de Ricardo. En todos los partidos se da premio por partido ganado y por clasificar. No sé cuánto era, pero se da. Eso que quieren de si ellos quieren al CT no, es una tontería, porque el CT tiene estipulado lo que va a ganar, no es necesario", agregó.

De otro lado, Oblitas indicó que de momento está enfocado en la renovación de Ricardo Gareca que se sellaría a fines de mes.

🎙 Juan Carlos Oblitas: "Me encuentro optimista después de la reunión entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano". #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/Ia4bv7KzbQ — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 17, 2022

Oblitas sobre "desconcentración" de jugadores de Perú

Juan Carlos Oblitas indicó que los jugadores de la Selección Peruana sí estuvieron concentrados y no se distrajeron en la antesala del enfrentamiento contra Australia por el repechaje. De esta manera, descartó sobre supuestas indisciplinas en la interna de la bicolor.

"Acá también se han cuidado pequeños detalles, quizá algunas cositas se nos escaparon, pero es normal eso. El partido en sí, no fue bueno. Eso nos llevó a lotería de los penales y ya todos sabemos lo que sucedió", señaló.

"Mi percepción particular es que no hicimos buen partido. El resto, de falta de concentración, son temas que van por el costado. Soy hombre de fútbol y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho en el momento preciso. Volvemos a la bendita frase que nos resume muchas cosas, esto es fútbol. Cuando tuvimos que hacer el mejor partido, no lo hicimos. Así de simple. En el análisis ya está inmerso Ricardo (Gareca) para saber por qué llegamos de esa manera", agregó.





