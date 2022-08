Juan Reynoso | Fuente: AFP

Este martes se dio a conocer la designación oficial de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la Selección Peruana y, por su parte, Juan Cominges, ex miembro técnico del comando técnico de Ricardo Gareca en los últimos años, conversó con RPP Noticias sobre la llegada del entrenador peruano a la 'blanquirroja'.

"Juan Reynoso es un entrenador con mucha capacidad y si se le da la oportunidad de dirigir a la Selección Peruana, no tengo dudas de que va a estar a la altura de esa responsabilidad", indicó Cominges en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Cominges agregó: "Juan Reynoso tiene un altísimo nivel de competitividad. Le ha tocado ganar grandes cosas como futbolista y como técnico, siempre ha planificado bien su carrera. Su orden es un rasgo como líder".

En tanto al valor agregado que puede tener Reynoso al mando de la 'blanquirroja', Cominges indicó: "Juan Reynoso es hijo del fútbol peruano. Incluso le ha tocado vivir la mayor tragedia que tuvo el deporte peruano como la del Fokker. Claro que puede adaptarse a la realidad del fútbol peruano, lo conoce".

El equipo de Reynoso en la Selección Peruana

En tanto, su comando estará conformado por Jaime Serna (asistente), Gustavo Leombruno (preparador físico), Rosalío Díaz (analista de video), Óscar Gambetta (preparador de arqueros). Los tres primeros han trabajado con el exdefensa en la Liga MX.

"Yo sé que voy a llegar, me encantaría y se va a dar. Dios quiera que se cumpla también ese proyecto que uno tiene en la cabeza, de poder retribuir de alguna forma lo que a mí me ayudó, como posicionarme internacionalmente a través de la selección. Si uno no pasa por la selección, es muy difícil salir del país y a mí me dio ese escaparate", le dijo a RPP en 2021.