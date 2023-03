Christian Cueva será el '10' de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, anunció la lista selectiva del medio local para el microciclo de cara a los amistosos que la bicolor afrontará ante Alemania y Marruecos, el 25 y 28 de marzo, respectivamente.

El DT de la bicolor reconoció que prefiere que Christian Cueva y Carlos Zambrano, que ficharon por Alianza Lima, jueguen en el extranjero. El mismo caso es con Alex Valera de Universitario de Deportes.

"Yo los prefiero en el extranjero porque uno entiende que entrenan con otra intensidad, en otras canchas. Me gustaría que jueguen afuera con otro ritmo, en la alta competencia", señaló en conferencia de prensa.

"Pero también entiendo que a la edad, sobre todo de Cueva y Zambrano, se van a tener que readaptar. Lo de Alex es retomar confianza de cara al gol y pueda volver a irse. Su motivación tiene que ser hacer lo mejor posible con la U, campeonar y volver afuera", agregó Reynoso.

Más sobre Christian Cueva

"Con respecto a Christian Cueva, la mejor inversión para todos es que vuelva a jugar en la liga local. Seguro nos va a visitar. Él no está en la lista porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada, no complicarlo con que viaje, juegue poco o se lesione. Me van a querer matar si lesiono a Christian. Siendo empático, no lo hemos considerado", sostuvo Reynoso.





🇵🇪 ¡𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗮 '𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿'!



Presentamos a los futbolistas convocados por Juan Reynoso para el microciclo de entrenamientos del 14 al 18 de marzo.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/QvTot7t3Gm — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 9, 2023





