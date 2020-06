Ricardo Gareca durante la Copa América Centenario | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mauricio Due񡳠Casta񥤡

Setiembre es el mes deseado por FIFA y Conmebol para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, aunque depende de cómo evolucione la situación en cada país de Sudamérica respecto a la pandemia del coronavirus.

Frente a un posible escenario con ciertas restricciones, Ricardo Gareca sostuvo en RPP Noticias que, si debía enfrentar el inicio del certamen con futbolistas del torneo local, lo haría. Ante esto, el técnico de la Selección Peruana aclaró el panorama.

“Yo lo que dije es que nosotros tenemos que ver todos los escenarios posibles que nos plantean las distintas situaciones. No es que voy a jugar solamente con jugadores del medio local, teniendo la posibilidad de traer a los muchachos del exterior. No habrán demasiadas incorporaciones. Si todo va bien, la Selección no hará un experimento extraño”, señaló el estratega en diálogo con ‘El Bocón’.

“Lo que digo es que uno tiene que ser previsor de todos los escenarios posibles y sentíamos la necesidad de que el campeonato local se ponga en marcha. Ante esta situación que es desconocida respecto a que no sabemos si se van a habilitar los vuelos internacionales, veíamos una preocupación que la liga local no arrancara sus entrenamientos porque seguramente uno debía tomar mano de más jugadores del torneo local de lo que habitualmente lo hace, por eso era indispensable realizarlo”, remarcó Ricardo Gareca.