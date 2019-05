Christian Cueva buscará participar con la Selección Peruana en la Copa América 2019. | Fuente: EFE

Christian Cueva es consciente que no se encuentra pasando su mejor momento en lo futbolístico. En una entrevista con ATV+, el mediocampista de la Selección Peruana reconoció que está lejos mostrar el nivel que a él le gustaría, pero aún así espera que todo mejore pronto.

"Sé que no estoy en el nivel que quisiera, pero esto es un proceso y un paso a paso. Estoy con la seguridad de que las cosas se me van a dar en algún momento y me siento muy tranquilo, que es lo que necesitaba", dijo.

Asimismo, Christian Cueva expresó su deseo de unirse a las prácticas de la Selección Peruana lo antes posible, aunque también quiere terminar las cosas de la mejor manera en Santos. Además, confía en que el trabajo de adaptación no será complicado por el hecho que entre la mayoría de los jugadores se conocen.

"Uno ya desea estar en la Selección Peruana, pero hay que acabar de la mejor manera aquí en Santos. Hay que esperar el momento y, una vez que esté allá, tengo que ponerme a punto rápidamente con mis compañeros. Creo que no será difícil porque la mayoría nos conocemos", sentenció.