La Selección Peruana no pudo clasificarse al Mundial Qatar 2022 después de perder en la tanda de penales ante Australia. El empate sin goles tras más de 120 minutos de juego llevó el duelo a decidirse en penales, donde los ‘socceroos’ fueron más efectivos.

Después de desvanecerse las aspiraciones de la Selección Peruana, se dio a conocer que decenas de personas, que no forman parte del comando técnico de Ricardo Gareca, el plantel de jugadores o directamente trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol, viajaron con la delegación hacia el repechaje.

Al respecto, el director deportivo Juan Carlos Oblitas señaló no conocer a profundidad del tema, pero indicó que esa decisión “depende de la Federación”.

“No es la primera vez que se ha viajado en avión con más gente en la delegación. El término que le quieran dar, invitados o no, depende de la Federación. No es un tema que yo manejo, no es un tema que yo veo. Se ha dado otras veces y se ha ganado o se ha perdido, no tiene nada que ver con el resultado. Yo me mantengo a la parte de la delegación oficial. Nosotros nos avocamos a delegación deportiva”, dijo Juan Carlos Oblitas este viernes en conferencia de prensa.

🎙 Juan Carlos Oblitas: "Que esto nos lleve a un replanteo de cosas que no hemos hecho bien durante este tiempo. Todos somos responsables". #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/lZPTi8AgPO — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 17, 2022

Juan Carlos Oblitas precisó que la delegación deportiva de la Selección Peruana que viajó a Qatar para sostener el repechaje frente a Australia la compusieron alrededor de 75 personas.

“¿Por qué chárter? Porque era imposible viajar unos un día y otros otro día, unos por un lado y otros por otro. No íbamos a tener capacidad para entrenar todos en el mismo tiempo. Es un avión en el que podían entrar 300 personas. No sé cuánta fue la delegación, pero la delegación deportiva fue entre 70 y 75 personas”, explicó.

Asimismo, Juan Carlos Oblitas dijo sentir “optimismo” tras reunirse con Ricardo Gareca para proponerle continúa al mando de la Selección Peruana.

“La prioridad es que se quede Ricardo. Todo lo demás es secundario. Yo tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo plan B”, resaltó.





