Ricardo Gareca, DT de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Miguel Araujo, defensa de la Selección Peruana, mostró su optimismo de cara a los partidos que la bicolor sostendrá ante Bolivia y Venezuela por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



"Nosotros vamos a trabajar, vamos a dar más del 100% para poder posicionarnos y estar de nuevo en la pelea que es eso lo que todos queremos", sostuvo el central de Emmen de Holanda en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Araujo señaló que la Selección Peruana apostará pos los dos triunfos debido que se encuentra en los últimos lugares en las Eliminatorias. "Firmo seis puntos. En la cabeza de uno siempre está seis, pero es partido a partido, paso a paso y trabajo a trabajo", agregó.

En otro momento, Araujo se mostró convencido que en ningún momento Ricardo Gareca haya evaluado renunciar a la dirección técnica de la Selección Peruana. "Sorprendido por haberlo escuchado, pero después que sea cierto y que el profesor lo diga no lo creo".

"El profesor ama al Perú, ama a la gente y al grupo. Hay una conexión muy fuerte entre Ricardo y nosotros los jugadores, eso pesó más que muchas cosas... El cariño y el amor", puntualizó el excentral de Alianza Lima.

Como se sabe, Gareca habló sobre el tema a inicios de febrero. "Mi reflexión no tiene nada que ver con la renuncia. Reflexionar para ver lo que es mejor para la selección. No se me ha cruzado por la cabeza en renunciar al cargo", señaló Gareca en conferencia virtual.



Perú enfrentará a Bolivia en La Paz el jueves 25 desde las 4:00 de la tarde, mientras que con Venezuela chocará en el Estadio Nacional el martes 30 desde las 8:00 de la noche.

Miguel Araujo con Gareca en entrenamiento en la Videna. | Fuente: FPF





