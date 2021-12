Nolberto Solano: "Mientras Jefferson pueda sumar así sean 30 o 40 minutos, va a ser bienvenido" | Fuente: FPF

La fechas de Eliminatorias están próximas a jugarse este febrero y marzo y, por su parte, Nolberto Solano, exfutbolista y actual miembro del comando técnico de la Selección Peruana, dio sus impresiones sobre los próximos duelos ante Colombia y Ecuador.

"En Colombia debemos sacar un buen resultado y a Ecuador tenemos que ganarle. No me quiero adelantar, es partido a partido. No firmaría el repechaje hoy en día, no firmaría un cheque en blanco", sostuvo Solano en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, fue consultado en particular sobre Jefferson Farfán, delantero de Alianza Lima: "Jefferson Farfán es un jugador de mucha calidad. Esperemos que pueda llegar a completar partidos en la Selección Peruana. Mientras pueda sumar, así sea con 30 o 40 minutos, va a ser bienvenido".

En tanto a si considera que tenemos más opciones de la clasificación directa o el repechaje, Solano precisó: "Primero hay que pensar y apuntar a ir directamente al Mundial, el consuelo sería quedarnos en el repechaje. En caso de lo segundo, sería un partido duro. Pero no es bueno adelantarnos a nada".

Por último, Solano también habló de la situación de otras selecciones: "Creo que, sacando a Argentina y Brasil, todas las selecciones estamos al límite. No podemos perder en esta doble fecha, lo único que nos sirve es sumar".





NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué se debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.