Santiago Ormeño tiene 12 goles en la Liga MX 2020-21 | Fuente: Instagram

Sin novedades oficiales respecto a las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, la Selección Peruana continuará con su agenda establecida y este viernes 5 de marzo serán enviadas a cada club las cartas de reserva para la posible convocatoria de los futbolistas.

En el radar de la ‘bicolor’ estaría el delantero Santiago Ormeño, de gran presente en la Liga MX (12 goles en 25 partidos de la temporada). Cabe apuntar que, al haber nacido en México, también es opción para el combinado ‘azteca’.

"Siempre es satisfacción que el universo de jugadores crezca. Santiago Ormeño es un delantero al que se le sigue desde el año pasado, se mantiene bien el Puebla y en una liga importante. El universo de delanteros se amplía, eso es bueno para una selección. El más indicado para la respuesta por si se le llama de Perú o México es el mismo Ormeño. Si él está convencido de que quiere jugar por Perú, bienvenido. Lo que más quiere Ricardo (Gareca) es que los jugadores tengan ese compromiso de querer estar en la Selección", dijo Nolberto Solano, en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Escoger a los atacantes para los duelos frente a Bolivia y Venezuela no resulta una tarea sencilla para Ricardo Gareca. Paolo Guerrero ya recibió el alta médica de la lesión a su rodilla, pero todavía no juega con Internacional. Jefferson Farfán, sin equipo, entrena en Videna, mientras que Raúl Ruidíaz no disputa partido oficial desde diciembre. En ritmo sí está Gianluca Lapadula, lo mismo que Santiago Ormeño, aunque con un mejor presente goleador.

Por otra parte, Solano destacó el rendimiento de Pedro Aquino, figura de América en el último triunfo de las ‘Águilas’ en la Liga MX.

“Pedro Aquino era nuestro sparring cuando iniciamos el proceso con Ricardo Gareca. Luego de cinco años, es bueno lo que ha hecho, jugar en la liga mexicana y en un equipo grande”, indicó.

¡PÓNGANLE CORREA, BOZAL Y VACUNAS A ESTA PERRA JUGADA!⚽️🔵



¡ENORME LO DE ORMEÑO, LO DE DEBUEN Y LO DEL FIDEO QUE LA MANDÓ AL FONDO AL 94'!#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/CjFXqsfjV8 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 3, 2021





