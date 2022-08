Nuevo cotejo amistoso para la Selección Peruana de Juan Reynoso. | Fuente: AFP

México será la primera prueba de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana. El amistoso internacional será el 24 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Aunque, la tienda azteca no será el único rival de la Selección Peruana en el próximo mes. Y es que RPP Deportes pudo conocer que la blanquirroja se verá las caras frente a un elenco centroamericano y tendrá como sede en uno de los estados de la costa este de Estados Unidos.

Además, el nuevo encuentro de la Selección Peruana al mando de Juan Reynoso está agendado para el 27 del mes entrante. El popular 'Cabezón' tendrá más minutos para ver a sus jugadores en acción.

Perú ante un elenco centroamericano por amistoso 2022

Gianluca Lapadula sería uno de los llamados por Juan Reynoso. | Fuente: EFE

En tanto, la dirigencia y comando técnico de la bicolor, al no haber otra fecha FIFA, igual buscan un espacio para que se dé un nuevo enfrentamiento.

De otro lado, el entrenador del 'equipo de todos' declaró nuevamente y en esta ocasión le dio elogios a Raúl Ruidíaz, delantero del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

"Es uno de esos atacantes que no quieres marcar. A mí me gusta mucho y no es un secreto. Pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto te anota un gol", sostuvo el DT de la Selección Peruana a Movistar Deportes.

Asimismo, dio cuenta de por qué el atacante destaca en la liga norteamericana, pero en la bicolor no ha mostrado ese nivel esperado.

Uno de los favoritos para Reynoso en la Selección Peruana

"Creo que no le ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás", indicó.

Hay que remarcar que la lista de Juan Reynoso, su primera, se daría antes del 9 de septiembre. La 'Tri', que estará en Qatar 2022, será una dura prueba.

