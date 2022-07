Oblitas no sigue en la FPF: Roberto Silva y el motivo de la no continuidad del director deportivo | Fuente: FPF / Safap

Juan Carlos Oblitas no seguirá ejerciendo el cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La cabeza de la estructura deportiva anunció este jueves que no renovará su contrato, explicando que no encontró una “reciprocidad” de parte del ente rector.

Oblitas precisó en un comunicado que tuvo la intención de continuar en el cargo que asumió en enero del 2015, con Edwin Oviedo como mandatario de la FPF, pero manifestó no encontrar consenso en la entidad que ahora preside Agustín Lozano.

La permanencia de Juan Carlos Oblitas estaba en evaluación por parte de la FPF, incluso antes de sellarse que Ricardo Gareca no se mantendría como entrenador de la Selección Peruana.

Concretándose que el ‘Tigre’ no renovaría, existió el lunes de esta semana una reunión entre Agustín Lozano y Oblitas. RPP Noticias pudo conocer que este encuentro fue tenso, sin llegar a una resolución definitiva, por lo que se pactó para el miércoles o jueves una nueva citación.

Así, Juan Carlos Oblitas acudió el miércoles a la Videna, aunque no fue atendido. La razón, según manifestó la FPF, es que hubo reunión de directorio.

FPF decidió la no continuidad de Oblitas antes de su anuncio

Fuentes de la Federación Peruana de Fútbol indicaron que en este encuentro de directorio, un día después de la conferencia de despedida que brindó Ricardo Gareca, se determinó que no seguiría Juan Carlos Oblitas en el cargo de director deportivo.

Por entonces, Oblitas no contaba con una respuesta concreta sobre su futuro en la FPF, dado que se consideraba su permanencia. El ‘Ciego’ recién dio a conocer a los medios el jueves su decisión.

¿Roberto Silva, nuevo director deportivo de la FPF?

Hasta este jueves, Juan Carlos Oblitas todavía no se decidía si se mantendría en la FPF, a pesar que desde Videna precisaban que un día atrás ya se había decidido que no contarían más con él. En medio de esta situación, horas antes de que el exentrenador de la 'bicolor' de a conocer su decisión, se enteró a través de un intermediario que Roberto Silva Pro, actual presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), recibió una propuesta para ser el nuevo director deportivo.

Roberto Silva, además de liderar la SAFAP, es también miembro de la Sub Comisión de Fútbol Profesional de la FPF. El exfutbolista formó parte de la lista de viajeros para el repechaje de Qatar 2022, lo que significó una parada anterior en España donde representó a la Federación en una “reunión de trabajo” con autoridades de LaLiga en Madrid. También participaron Víctor Villavicencio, Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal), entre otros.

Juan Carlos Oblitas se enteró de esta propuesta desde la Federación hacia Roberto Silva en la mañana de este jueves, sellándose horas después su comunicado, precisando que no seguiría como director deportivo.

Roberto Silva es una de las opciones para remplazar a Oblitas. Se deslizó, asimismo, que ‘Chemo’ del Solar sería otra alternativa; no obstante, RPP pudo conocer que el técnico de César Vallejo desestimó ante la posibilidad de ser director de competiciones, un cargo distinto al que realizaba Oblitas.

Clubes como Alianza Lima se pronunciarán frente a esta nueva página relacionada a la Selección y el fútbol peruana, mientras que Juan Carlos Oblitas brindará el viernes al mediodía una conferencia de prensa.

