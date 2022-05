Paolo Guerrero: "Hablé con el profesor Gareca un día antes de la convocatoria" | Fuente: FPF

Paolo Guerrero continúa en el país recuperándose de la rodilla y este sábado aprovechó para hablar on la prensa sobre su no convocatoria para el partido amistoso ante Nueva Zelanda en Barcelona y para el repechaje rumbo a Qatar 2022.

A su salida de la Videna, el 'Depredador' reveló que previo a que Ricardo Gareca anunciara a los futbolistas convocados, tuvo una conversación con él: "Hablé con el profesor un día antes de la convocatoria. Ya habíamos conversado de todo, de cómo me sentía, cómo me iba sintiendo, me dijo que esperaba que me recupere pronto y que vuelva a jugar", indicó el delantero de 38 años.

Asimismo, el delantero peruano fue consultado sobre la posibilidad de que sea convocado en caso reciba el visto bueno del departamento médico una vez que empiece a hacer fútbol: "Yo sigo trabajando. Mi idea es recuperarme y estar bien".

Como se recuerda, la Selección Peruana tendrá un duelo amistoso este 5 de junio en Barcelona ante Nueva Zelanda y luego jugará el repechaje ante el ganador entre Emiratos Árabes y Australia este 13 de junio en Qatar.

"Entrena en la Videna y si llegaramos a tener un OK del departamento médico, veremos si hay la chance de llevarlo o no. En inicio no está. Tendría que hacer fútbol primero", dijo Ricardo Gareca en relación a Paolo Guerrero.