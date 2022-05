Paolo Guerrero no pierde la esperanza de llegar al repechaje. | Fuente: EFE

Paolo Guerrero no fue convocado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana para el repechaje a Qatar 2022. Sin embargo, el delantero nacional no está del todo descartado para lo que será el duelo en Doha el 13 de junio.

Y es que el DT de la Selección Peruana declaró que Paolo Guerrero podría ser llamado, siempre y cuando retome sensaciones con el balón luego de una lesión a la rodilla. El jugador se entrena en Videna y este sábado tuvo minutos en un cotejo de sparrings de la 'blanquirroja'.

Este encuentro, con la presencia de Guerrero, se dio ante la reserva de la Universidad San Martín. El exatacante del Internacional de Porto Alegre estuvo 60 minutos en la cancha y anotó un gol (3-0 final).

Paolo Guerrero se pone a punto con la 'blanquirroja'

Además, RPP Deportes pudo conocer que el 'Tigre' Gareca fue testigo del desempeño del también exjugador del Bayern Munich, Corinthians y Flamengo.

Recordar que el entrenador de la 'bicolor', en conferencia de prensa cuando dio la convocatoria para el repechaje, indicó que analizarán en los próximos días la inclusión del fútbolista en la lista.

"Entrena en la Videna y si llegaramos a tener un OK del departamento médico, veremos si hay la chance de llevarlo o no. En inicio no está. Tendría que hacer fútbol primero", dijo en relación a Paolo Guerrero.

Además, el DT agregó que "en la medida que él y nosotros veamos que está bien, con fútbol y tenga un equipo, haremos un monitoreo de todo. Estamos pendiente de él. Lo que no queremos es alterar su recuperación. Nos jugamos todo, queremos contar con los mejores en todo aspecto".

Hay que tener en cuenta que la Selección Peruana, antes del repechaje del 13 de junio, jugará ante Nueva Zelanda en partido amistoso en Barcelona el 5 del mismo mes.

