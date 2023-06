Paolo Guerrero se sumó a los entrenamientos de la Selección Peruana previo al partido ante Corea del Sur

La Selección Peruana volvió a entrenar este lunes en Seúl con la gran novedad de la presencia Paolo Guerrero, que llegó a Corea del Sur proveniente de Argentina, donde juega en el Racing Club.

Además del goleador histórico de la bicolor, también se integraron al plantel nacional Christofer Gonzáles, Sergio Peña, José Carvallo y Álex Valera.

El combinado peruano dirigido por Juan Reynoso trabajó esta vez en la cancha principal del Goyang Stadium, comenzando con activación, posteriormente realizó un drill de técnica de 15 minutos y luego hizo progresiones ofensivas durante 25 minutos.

Al acabar los trabajos, Guerrero declaró a la prensa de la FPF sobre su reencuentro con sus compañeros. El último choque con la Selección Peruana fue ante Chile en octubre del 2021.

"Se siente el largo viaje, pero la ilusión por estar nuevamente en la selección es mayor. Estoy feliz de reencontrarme con mis compañeros, en el grupo siempre hay buena predisposición para trabajar y ahora a esperar la hora del partido", culminó.

Guerrero defendió su convocatoria

"Estoy jugando en un futbol competitivo. Si me dices mi edad no estaría jugando en un futbol competitivo... Hay muchos peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano, y otros más. Yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo con 39 años", señaló el 'Depredador' en declaraciones a la prensa.

Amistosos de la Selección Peruana

La Selección Peruana ya piensa en el arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026. El objetivo es que se llegue a la competencia en un buen momento y por consiguiente los choques amistosos serán de gran utilidad. El próximo será ante Corea del Sur a disputarse el viernes 16 de junio, en el Estadio Asiad de Busan, a partir de las 6 de la mañana (hora Perú).

Posteriormente, el martes 20 de junio, el equipo dirigido por Juan Reynoso se medirá ante Japón en el Estadio de la ciudad de Suita. El choque está pactado para las 4:55 a.m.

Estos partidos representan el séptimo y octavo partido de la bicolor en la era Reynoso.

