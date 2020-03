Percy Prado nació el 14 de enero de 1996 en Lima. | Fuente: FC Nantes

No pierde la esperanza. Pese a la postergación en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Percy Prado (24 años) mantiene la ilusión intacta de defender la camiseta de la Selección Peruana. El lateral derecho del Nantes FC reveló que no se pierde ningún partido del cuadro blanquirrojo , además de conversar con Ricardo Gareca.

"He visto todos los partidos de Perú, me despierto en la madrugada, pero no me pierdo ningún partido de la Selección. Quiero estar en la Selección, sería un honor para mí”, indicó Prado en Movistar Deportes.

El futbolista nacional también reveló que charló con el entrenador argentino Ricardo Gareca.

“He hablado directamente con Gareca, eso me emocionó y daré todo de mí para ser convocado", agregó.

Percy Prado comentó que vive desde los cuatro años en Francia y que creció en la unidad vecinal de Mirones. La última que visitó el Perú fue en el 2015.