Llega la hora de la competencia oficial: ¿qué debe mejorar Perú de cara a las Eliminatorias?

Las pruebas culminaron y la Selección Peruana se alista para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo dirigido por Juan Reynoso dejó una imagen desdibujada en el último partido amistoso ante Japón. Y si bien de las derrotas se aprende, caer goleado hace repensar si el camino elegido es el correcto.

Las rotaciones en la Selección no deben ser drásticas

Juan Reynoso tiene una característica peculiar: no le gusta repetir alineaciones. Y eso ha sido comprobado en los ocho encuentros que ha disputado la Bicolor desde su llegada al banco. El técnico nacional nunca repitió un once titular. Los únicos que han disputado más minutos son Pedro Gallese (quien fue titular en seis partidos) y Miguel Araujo (titular en cinco e ingresó en uno). El resto, de quienes creíamos que eran inamovibles, no han sumado más de tres partidos.

Por ello, es importante que el 'profe' encuentre un equipo titular y que este no se cambie de un partido para otro. En Eliminatorias, probar es un riesgo. Y si se desea sumar la mayor cantidad de puntos y clasificar de manera directo a la Copa del Mundo, se debe consolidar un mismo once. La Era Gareca nos enseñó que tener un equipo que se conozca de memoria, salvo algunas excepciones, trae mayores réditos.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Encontrar a los volantes adecuados para el esquema que se desea plantear



La volante ha sido el principal tema de discusión en los primeros partidos de Juan Reynoso. El exentrenador de Cruz Azul ha experimentado con dos volantes de contención y con dos interiores. Las principales conclusiones es que Perú tiene mejores resultados con un volante de marca, acompañado de un interior con mejor pie, y tres volantes de ataque. Y esto es evidente porque la Bicolor ha trabajado ocho años con el mismo esquema y los jugadores, sea cual fuera el actor, conocen los movimientos. Lo que tendría que hacer Juan Reynoso, a falta de entrenamientos, es colocar a los que mejor están. En el último partido ante Japón, se evidenció que Sergio Peña y Christian Cueva tienen un presente bajísimo. Y si se mantienen así, podrían perder -incluso- un lugar en la lista de convocados.

Probar con un cuadrado en la volante también fue una opción manejada por Juan Reynoso. Pero, para este esquema, se necesitan volantes exteriores muy rápidos y que cumplan una labor defensiva impecable. En el partido con El Salvador resultó excelente. Sin embargo, ante Japón, no sucedió lo mismo. La razón: en el primer encuentro, Bryan Reyna y Yordy Reyna cumplieron lo encomendado; y en el segundo, Christian Cueva y Sergio Peña fueron superados ampliamente. Y si bien los rivales son distintos, el resultado pudo ser diferente de colocar, por ejemplo, a jugadores con un mejor presente.

La única manera de realizar experimentos sería tener al equipo mucho más tiempo, y eso sucederá recién en la Copa América 2024. Con trabajo, se pueden trabajar más esquemas y convertir a Perú en un equipo dúctil.



Encontrar variantes en el ataque

Es sabido que Perú carece de jugadores seleccionables. Y desde la época de Ricardo Gareca se ha venido trabajando por encontrar futbolista que empiecen a liderar el llamado "recambio". Pero, en un año, solo uno se ha ganado el puesto en la lista de Juan Reynoso: Bryan Reyna. El jugador de Alianza Lima, desde que se puso la Blanquirroja, ha demostrado que está para pelear un puesto en el once titular. Ante El Salvador, fue una de las figuras y, desde entonces, siempre ha sido convocado y ha cumplido con lo que el técnico le ha pedido.

Sin embargo, se necesitan más futbolistas. Joao Grimaldo, Piero Quispe y Oliver Sonne (quien puede hacer una labor de extremo) son los señalados para sumar en el ataque nacional. Pero, resultado poco. Será labor del técnico buscar a otros jugadores que tengan el nivel de competencia para luchar un puesto y, porque no, darnos la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

NUESTROS PÓDCAST

Parricidios en el Perú

El parricidio, uno de los delitos que genera mayor conmoción en la sociedad, rompe con la expectativa de armonía y protección dentro de las relaciones familiares. Este acto extremo, en el que una persona le arrebata la vida a un miembro de su propia familia, ya sea padre o hijo, resulta impactante y despierta interrogantes fundamentales que se tratarán de explicar en el siguiente informe.