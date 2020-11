Raúl Ruidíaz registra cuatro goles en su paso por la Seleccción | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN BERNETTI

Raúl Ruidíaz fue la primera opción de Ricardo Gareca para cubrir el puesto de centrodelantero en la Selección Peruana ante las bajas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. A pesar de que en su club destaca por su promedio goleador, en la ‘bicolor’ sus registros son distintos.

El atacante tiene cuatro goles en 46 partidos disputados, cifra lejana a su día a día en la MLS con el Seattle Sounders. Ante Chile y Argentina, la generación ofensiva del equipo fue inferior a otros partidos, aunque Ruidíaz tuvo un mano a mano frente a ‘La Roja’ en el que no pudo convertir.

Esta situación lo puso en medio de cuestionamientos por su rendimiento, algo por el que no dudó en responder.

“La verdad que no me importa, yo nunca me he preocupado en eso. Por ahí he escuchado que he decepcionado. Que mi mamá me diga algo así me preocuparía, que mi familia lo haga, pero lo que opine la gente o no, no le tomo importancia. Estamos en un país donde cualquier persona puede opinar lo que siente, no todos lo verán de la misma manera”, afirmó el futbolista en ‘TV Perú’.

Frente a la ‘albiceleste’ en Lima, Raúl Ruidíaz salió del equipo titular, el cual fue cubierto por Gianluca Lapadula. Durante el complemento, Gareca apostó por ambos en ataque.

“Es un excelente chico, Gianluca un excelente tipo. Se le ve muy aguerrido, muy temperamental y con el pie juega muy bien. Va a tener oportunidades, él y todos de poder mejorar lo que estamos viviendo. No queríamos esto, estas dos derrotas duelen. Hay tiempo, quedan varios partidos, nosotros hemos pasado por muchas etapas y sabemos de esto”, aseguró.

El delantero retornó a Estados Unidos para integrarse al Seattle Sounders, donde cuenta con 12 goles en la temporada actual.