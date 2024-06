Jhonny Baldovino sobre situación de Renato Tapia y FPF: "Hubo un acuerdo que no se cumplió"

Selección Peruana Jhonny Baldovino habla sobre Renato Tapia.

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para disputar su último encuentro de preparación —ante El Salvador— previo a la Copa América 2024. Sin embargo, la comitiva no contó con uno de sus mejores jugadores: Renato Tapia.

Y es que el volante nacional decidió no viajar junto con el equipo a Estados Unidos porque su contrato con Celta culmina el 30 de junio y disputar los partidos con la Bicolor significan un "alto riesgo" para su futuro "personal y profesional".

Ante esta situación, Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, explicó que el seguro que está solicitando Renato Tapia no es uno de salud, pues todos los futbolistas están cubiertos al 100%.

"La gente piensa que es un seguro médico de salud. Esto no es un seguro de salud. En el tema de salud y parte médica, todos los jugadores de la Selección Peruana están cubiertos al 100% en caso de una lesión o de algo que los imposibilite jugar", aseguró en Ampliación de Noticias de RPP.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Qué sucede en el caso de Renato Tapia?

Luego, indicó que existe un programa de la FIFA y Conmebol que protege a los jugadores convocados a su selección en caso de lesiones. Y, en el caso de Renato Tapia, al terminar su contrato el 30 de junio, no quedaría cubierto.

"El tema es que la FIFA y la Conmebol entregan un programa, que se llama Programa de Protección de Clubes, donde los clubes que aportan jugadores a la selección por Copa América, están cubiertos por este programa. ¿Qué pasa con Renato Tapia? La protección de clubes no cubre cuando el jugador no tiene contrato", indicó en un primer momento.

"Por ejemplo, si Renato Tapia juega el 26 de junio y se lesiona, y su contrato con Celta culmina el 30 de junio, el tema es quién asume la responsabilidad del pago de los sueldos el 1 de julio. Además, quién contrataría a un jugador lesionado. Pierde la oportunidad de hacer contratos en la siguiente temporada en Europa", complementó.

Luego, indicando que, en este tipo de casos, la federación protege al jugador con una especie de seguro de lucro cesante. Además, dijo que Tapia y la FPF tuvieron un acuerdo que no se cumplió.

"Normalmente, y esto pasa en todas partes del mundo, cuando un futbolista es llamado a la selección y no tiene club, la federación de su país es la que protege como una especie de seguro de lucro cesante. En el caso de Renato Tapia no encontraron el adecuado. Además, hubo un acuerdo entre la Federación y Renato Tapia, pero ese acuerdo no se cumplió y al final Renato Tapia decidió no viajar para no poner en riesgo su futuro profesional y de su familia, porque de esto viven su familia", asistió.