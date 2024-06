Agustín Lozano habló sobre lo que pasó con Renato Tapia: "Fossati será quien decida"

Renato Tapia dejó en el aire jugar en la Copa América 2024 al no viajar a Estados Unidos con la delegación de la Selección Peruana, ya que el volante de 28 años indicó que podría poner en peligro su futuro futbolístico en caso se lesione en la cita continental, debido que acabará su contrato con el Celta el 30 de junio.

El exjugador de Feyenoord aseguró que se quedará sin seguro de protección médica y pese a un diálogo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no pudo lograr lo que solicitaba.

Ya con la Selección Peruana en Estados Unidos, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se refirió al caso Tapia, con quien habló el 3 de junio pasado.

“Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF”, comentó Lozano, quien dio a conocer que para este tema se necesitaba la aprobación de un consejo directivo.

“Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, agregó a América Deportes.

Fossati "decidirá" el tema Renato Tapia

Lozano explicó que el seleccionador Jorge Fossati decidirá si Renato Tapia puede integrarse a la bicolor tras el amistoso del viernes contra El Salvador. “Que Renato pueda integrarse no es un tema que dependa de mí, eso depende netamente del profesor Jorge Fossati”, culminó.

¿Qué dijo Renato Tapia tras no viajar con la Selección Peruana a Estados Unidos?

"Con mucho pesar les informo que no podré acompañar a la selección al viaje de Estaos Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional", indica Tapia en un primer momento.

"Esta situación la conversé con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo que la FPF pueda protegerme antes los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión", añade el internacional con la blanquirroja.

Posteriormente, Renato Tapia manifestó que aguardó que esto se solucione, pero no se pudo dar ello en los últimos días.

"No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", apuntó el volante de la Selección Peruana.

"A toda la delegación les deseo todo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar", culminó.