Después de más de 7 años en el cargo y destacándose el cortar con la extensa ausencia de la Selección Peruana en los mundiales, Ricardo Gareca se despidió oficialmente junto a su comando técnico tras no llegar a un acuerdo de renovación con la Federación Peruana de Fútbol.

La salida de Ricardo Gareca generó diversas reacciones y entre ellas se deslizó que los futbolistas de la Selección Peruana tomarían una medida ante el desarrollo del caso.

Consultado por el tema, el defensa Christian Ramos, uno de los más experimentados del plantel ‘bicolor’ durante todo el proceso del ‘Tigre’, precisó que ningún jugador consideró renunciar a la Selección Peruana.

“No ha pasado por mi cabeza ni la de mis compañeros renunciar a la Selección Peruana. Si viene otro entrenador, tengo que llenarle los ojos. Sé que viene competencia muy dura porque hay centrales jóvenes en el exterior, pero decir que he pensado en renunciar, no es cierto”, manifestó el futbolista de Alianza Lima en ‘GOLPERÚ’.

Ramos descarta renuncias en la Selección Peruana

Ricardo Gareca no renovó contrato para continuar dirigiendo a la Selección Peruana | Fuente: EFE

Tras concretarse en la última semana la no continuidad de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana, los futbolistas que formaron parte de su proceso se manifestaron expresando su reconocimiento al argentino, no obstante, ninguno precisó dar un paso al costado como medida de protesta.

Si bien Christian Ramos dijo que piensa seguir en la Selección Peruana ante futuras convocatorias, no se mostró a favor del final del ciclo de Ricardo Gareca en la ‘bicolor’.

“Yo sé que el ‘profe’ es un profesional muy bueno y equipo no le va a faltar. Me sorprendió mucho que no se le renueve al comando técnico de Ricardo Gareca. Es un entrenador que creyó mucho en nosotros y nos dio la confianza que necesitábamos. Dio la cara por nosotros y eso no lo vamos a olvidar. Es verdad que los procesos tienen un final, pero no debió ser así”, puntualizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Christian Ramos jugó 8 partidos con la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP

El último partido de la Selección Peruana fue el 13 de junio ante Australia por el repechaje a Qatar 2022, donde los ‘socceroos’ se impusieron en la vía de los penales. Sin clasificación al Mundial, el futuro de la ‘bicolor’ apunta hacia el proceso de la Copa del Mundo 2026.

Posiblemente con nuevo entrenador ya oficializado, Perú volverá a jugar en la fecha FIFA de setiembre, cuando enfrente el sábado 24 a México en Estados Unidos.





