Manchester United vs. Tottenham: ¿a qué hora juegan por cuartos de final de Copa de la Liga?

Manchester United vs. Tottenham se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de una de las llaves de cuartos de final de la Copa de la Liga 2024-25 (EFL Cup).

En el Manchester United vienen con la moral a tope luego de lo que fue su victoria in extremis sobre el City de Pep Guardiola por la Premier League. No obstante, el Tottenham no se la pondrá nada fácil en condición de local e irá con todo para lograr su pase a la ronda de semifinales del campeonato en mención.

Manchester United vs Tottenham: ¿cómo llegan a los cuartos de final de EFL Cup?

En el Manchester United vienen de ganarle 2-1 al Manchester City de visitante. Por su parte, llegan de golear 5-0 a su par del Southampton.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Tottenham en vivo por la EFL Cup?



El partido está programado para el jueves 19 de diciembre en el Tottenham Hotspur Stadium. El recinto tiene una capacidad para cerca de 63,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Tottenham en vivo por la EFL Cup?

En Perú, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.



En España, el partido Manchester United vs Tottenham comienza a las 9:00 p.m.



Manchester United vs Tottenham: alineaciones posibles

Tottenham: Forster; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bissouma, Sarr, Maddison, Kulusevski; Son y Solanke.

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Dalot; Amad, Hojlund y Buno Fernandes.

