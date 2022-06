Ricardo Gareca en la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, dio su aprobación para que el exdelantero Claudio Pizarro visite a los jugadores de la bicolor en Barcelona (España), así lo dio a conocer Juan Carlos Oblitas este viernes en conferencia de prensa.

"Yo no estuve en Barcelona, pero sabía perfectamente que el grupo se iba a reunir con Claudio a pedido del miso grupo. Claudio fue a despedirse porque los tiempos no se dieron para que esté Ricardo (Gareca), porque se fue a Qatar para ver el Australia vs. Emiratos Árabes, y Claudio viajaba a Munich, me imagino que vive ahí", señaló.

"Entonces los jugadores le pidieron a 'Nico' y conversamos y no se va a ver bien que no esté Ricardo... Solo era un tema de tiempos nada más", agregó.

Oblitas, además, dijo que Gareca y Pizarro tienen una relación de respeto y de profesionales.

"La relación de Ricardo y Claudio es un relación de respeto y de profesionales. Y lo que quería Claudio era despedirse de los jugadores, si hubiéramos ganado ni hubieran rozado ese tema", sostuvo.

Gareca y su visto bueno

"Ricardo sabía también que Claudio se reunirá con los jugadoers, lógicamente dijo que vaya, ¿cuál era el problema? El que no haya sido convocado en la anterior Selección no tiene nada que ver, los jugadores son profesionales y el técnico es igual de proefsional", culminó.





Oblitas "optimista" sobre Gareca

Juan Carlos Oblitas se mostró optimista ante la posible renovación de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana luego de la reunión que ambos sostuvieron en la Videna. El exfutbolista de bicolor esta´convencido que el entrenador argentino debe seguir al frente y continuar el proceso en la dirección técnica del equipo de todos.



"Estoy convencido que es la persona indicada para los cuatro o cinco años que vienen. No voy a dar los detalles, pero salí con optimismo de esa reunión. Se va a tomar unos días de reflexión con su familia", agregó Oblitas en conferencia de prensa.





