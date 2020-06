Christian Cueva es el jugador con más partidos en la 'Era Gareca' | Fuente: AFP

Ricardo Gareca es un personaje de reconocimiento en el fútbol argentino, por su etapa como futbolista en los grandes clubes y también en la faceta de entrenador, donde se destacó con notoriedad en Vélez Sarfield.

Así, el entrenador de la Selección se ha convertido en alguien a quien escuchar si se busca una referencia por un futbolista peruano, como ocurrió por el fichaje de Carlos Zambrano a Boca Juniors, cuando recibió la llamada de Juan Román Riquelme. Sin embargo, fue el mismo técnico quien contó que en el diálogo también surgió el nombre de Christian Cueva.

“Riquelme me llamó por Carlos Zambrano y de pasó me preguntó por Cueva, que era un jugador que le gustaba, pero no para traerlo (a Boca) en ese momento”, reveló Gareca en entrevista con ‘ESPN’.

“Como somos gente de fútbol empezamos a intercambiar opiniones y dentro de esa conversación salió el nombre del talento de Cueva, porque a Riquelme le gustan las características de ese tipo de jugadores”, agregó el estratega.

Riquelme es en la actualidad el segundo vicepresidente de Boca Juniors y quien se encarga de la parte deportiva. Durante su gestión, con Jorge Ameal de presidente, se produjo el fichaje de Carlos Zambrano en enero pasado. Por esos mismos días, Christian Cueva buscaba resolver su salida de Santos de Brasil y, pese a que se le relacionó con San Lorenzo de Argentina, días después se unió al Pachuca de México.