Con 7 partidos y siempre como titular, Christian Cueva fue uno de los jugadores de la Selección Peruana que estuvo presente en todos sus partidos durante la Copa América 2021, ratificando que es un jugador indispensable en los planes del técnico Ricardo Gareca.

No obstante, el ‘Tigre’ señaló en conferencia de prensa que Perú cuenta con alternativas para afrontar sus compromisos cuando no puede disponer de Christian Cueva.

“Nosotros hemos jugado sin Christian Cueva en varios partidos. Creemos tener las opciones (remplazos) llegado el momento. Lo que pasa es que Christian es un jugador que permanentemente quiere estar se prepara para esta en la selección y sus rendimientos en el equipo, desde el aspecto físico, técnico y táctico, siempre están a la altura”, explicó Ricardo Gareca.





Ricardo Gareca defendió a Christian Cueva

El entrenador de la Selección Peruana se pronunció, además, por los cuestionamientos que recibió el mediocampista, haciendo hincapié en sus situaciones con los penales.

“Podrán coincidir o no en algunas cosas. Quizá el hecho de errar un penal lo condicionan en un rendimiento para muchos. Porque a lo mejor no lo perdonan o consideran que eso atenta contra un rendimiento, pero después hay un nivel global que nosotros analizamos. No es una sola acción para nosotros, son muchas cosas que nos llevan a que sigamos eligiendo a un jugador”, detalló Ricardo Gareca.

Christian Cueva tras la Copa América llegó a los 79 partidos en la Selección Peruana, siendo uno de los que más jugó en el proceso de Ricardo Gareca. El técnico deslizó que es un futbolista sobre el que tiene más paciencia en ciertos contextos.

“Imagínense si tenemos que resolver que por algún error que comete un jugador, sacarlo del equipo. Todos cometemos errores, desde nosotros a los muchachos que están en el campo de juego. Si hay algo que ha predominado en la selección es la tolerancia al error. Queremos crear un clima de confianza para que el jugador pueda rendir. A lo mejor tenemos más paciencia con algunos que con el otro. Puede ser. Hay jugadores que tenemos más paciencia que con otro. Creo que tenemos nuestro derecho de resolver como creamos conveniente”, finalizó.





