La Selección Peruana tuvo un buen papel en lo que fue la Copa América 2021. Disputó el tercer puesto y la meta impuesta por Ricardo Gareca, en darle minutos a jugadores en todos los puestos, se cumplió a cabalidad (jugaron Alexander Callens, Sergio Peña, Santiago Ormeño, Raziel García y Jhilmar Lora).

Por ejemplo, Alexander Callens se ganó la titularidad en la Selección Peruana en el torneo continental en lugar de Luis Abram. Este viernes en rueda de prensa, el director técnico Ricardo Gareca respondió sobre qué le hizo cambiar al exzaguero de Vélez Sarsfield por el de New York City.

"Nadie ganó el puesto ni lo perdió. Por supuesto que hay rendimientos y los vamos a evaluar. Se lo dijimos a los muchachos. La idea era darle oportunidad a jugadores que habitualmente no se la dábamos, por diversas razones", sostuvo Gareca en un primer momento.

Luis Abram, ¿pérdida de titularato en Selección Peruana?

Además, el estratega de la blanquirroja remarcó que lo que esperaba era a ver quiénes trabajan "muy bien", pero no gozaban de chances en el terreno de juego.

"Cada vez que eran convocados, eran positivos. Siempre de buen ánimo. Eso lo valoramos. La Copa sirvió para tener esa posiblidad. Decirles quiénes serán los titulares ahora, no se los puedo decir. Habrá un balance y luego se verá quiénes arranca en Eliminatorias. No me atrevería a decir que alguien perdió la titularidad", añadió.

En relación a una posible vuelta de espectadores a los estadios, el DT de la Selección Peruana manifestó que "para nosotros sería clave la participación de la gente en el estadio para lo que se nos viene en clasificatorias".

Hay que tener en cuenta que la bicolor enfrentará, en el mes de setiembre, a Uruguay y Brasil por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Estos partidos se llevarán a cabo en Lima y territorio brasilero, respectivamente. Los de Gareca marchan en el último puesto con cuatro puntos.

