Ricardo Gareca: "Me gustaría ganar un título con la Selección Peruana" | Fuente: Andina

Ricardo Gareca brindó este miércoles una extensa conferencia de prensa donde realizó un balance de la Selección Peruana durante las Eliminatorias Qatar 2022 (que accedió al repechaje) y también tocó temas como su evolución al mando de la ‘bicolor’.

En marzo de 2015 asumió las riendas de la Selección Peruana y desde entonces Ricardo Gareca ya registra 94 partidos dirigidos, convirtiéndose en el entrenador con más cotejos al mando del equipo.

“Fuimos de la mano, la Selección Peruana y nosotros. Aprendí a tener experiencia (a nivel de selección) con la selección. Somos el comando técnico que más ha dirigido a Perú, ya formamos parte de la historia. De pasar de ser un técnico sin experiencia a nivel de selección, somos los que más partidos tenemos en la historia de la selección peruana. El camino recorrido fue un camino espectacular”, señaló el estratega.

Ricardo Gareca y el deseo con la Selección Peruana

Ricardo Gareca tiene 94 partidos al frente de la Selección Peruana, registrando 37 victorias | Fuente: AFP

El ‘Tigre’ logró llevar por segunda vez consecutiva a la Selección Peruana a un repechaje mundialista, algo conseguido tras 36 años sin presencias en la Copa del Mundo. Sin embargo, Ricardo Gareca reveló que tiene un objetivo más con la ‘bicolor’.

“Me gustaría ganar algo. Me gustaría ganar un título con Perú. Esto son logros, son metas que les damos el valor, pero siempre he estado detrás de títulos. Eso no sé si se pueda llegar a dar o no, pero sí hemos vivido cosas espectaculares, las cosas buenas y malas porque nos permiten crecer, ser más fuertes, soportar la presión que hubo en determinado momento donde cuestionaban nuestro trabajo, en los dos periodos. La gente nos demostró, aún en peores momentos, apoyo en la calle. Lo tomo como algo muy privado, muy particular. La gente se siente identificada con Selección. Han logrado algo muy difícil. No estoy diciendo que la selección represente al fútbol peruano, porque eso es muy difícil, pero ha logrado esta selección un compromiso tan importante que la gente se lo reconoce y nosotros nos sentimos reconocidos”, mencionó el técnico.

Ricardo Gareca no ha ganado títulos con la Selección Peruana, pero estuvo cerca de obtenerlo. Fue tercero en la Copa América 2015 y en la edición Brasil 2019 llegó hasta la final.





NUESTROS PODCASTS

El Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) cambió la forma de presentación de la información, respecto a las dosis de vacuna contra la COVID-19 aplicadas a diario.