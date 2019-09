¿Por qué Ricardo Gareca no convocó a Kevin Quevedo y Raúl Ruidiaz para amistosos en fecha FIFA? | Fuente: EFE - Carlos Lora RPP

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa para dar la lista de convocados con miras a los amistosos ante Uruguay por feche FIFA. Sin embargo, el 'Tigre' dejó fuera al atacante del Seattle Sounders, Raúl Ruidiaz, y al delantero de Alianza Lima, Kevin Quevedo.

"Raúl ha estado en todas las convocatorias, a excepción de una vez por un pedido personal. En este caso, como tenemos un conocimiento muy extenso de él, queremos darle la posibilidad a otro muchacho. Eso es lo que decidimos para este momento" declaró Ricardo Gareca sobre la 'Pulga'.

El 'TIgre' dijo que el no llamado de Kevin Quevedo es porque Nolberto Solano lo tiene en cuenta para la Selección Peruana Sub 23. "Muchas veces queremos ver a los muchachos en un contexto de selección mayor y convivencia, sobre todo en los jóvenes. Si bien en esta etapa estamos muy avocados a la selección mayor, Nolberto Solano tiene que designar a los jugadores para el Preolímpico y sé que tiene interés en Kevin. Es un futbolista que nos interesa permanentemente, que no esté en esta convocatoria no significa que esté fuera de nuestra órbita", precisó.

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en dos partidos amistosos por fecha FIFA. El primer encuentro será el 11 de octubre en Montevideo, y luego jugarán en Lima el 15 del mismo mes en el Estadio Nacional.