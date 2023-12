"Hemos vivido cosas fuertes": Ricardo Gareca se pronunció sobre posible regreso a Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja para ultimar detalles sobre el cese definitivo de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana; mientras tanto nuevos nombres aparecen en la agenda, aunque hay uno de ellos que siempre se encuentra firme: Ricardo Gareca.

Gareca, que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años, fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la Selección Peruana, en la que estuvo como DT desde el 2015 al 2022.

"Perú es un país al que quiero, pero como se dio la cronología no tendría sentido. En el sentido deportivo no lo encontraría sentido que Perú me venga a buscar ahora después de perder seis partidos, en una situación tan incómoda", señaló en el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

El 'Tigre' Gareca agregó que no cree que la FFP, cuyo presidente es Agustín Lozano, contemple su retorno al 'equipo de todos' que actualmente se ubica en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Al no darse las condiciones para continuar, como no se dieron, entendimos que no estaban conformes con nuestra manera de trabajar, por eso no lo veo sentido de poder ver si podemos torcer algo. No porque uno no quiera volver al país para dirigir la selección, sino que tampoco lo hallo por parte de la federación", apuntó.

Ricardo Gareca llegó al estadio Alberto Gallardo para la despedida de Carlos Lobatón. | Fuente: Sporting Cristal

¿Volverá a Perú en caso haya cambios en la FPF?

Asimismo, a Gareca le consultaron si manejaba volver a Perú en caso se renueve los máximos cargos de la FPF.

"Cómo no voy a analizar de un país que nos dio todo y encima que nos dio la oportunidad de ir a un Mundial el cual se me negó como jugador, de ir a un Mundial después de 36 años, hemos vivido cosas fuertes", sostuvo.

Gareca también agradeció la ovación que recibió de los hinchas de Sporting Cristal en la despedida de Carlos Lobatón.

"No lo esperaba porque con Cristal no me une nada y al contrario, yo cómo dirigí la 'U' quizá a lo mejor pude haber encontrado algo porque hay rivalidades, porque Cristal es un grande, Alianza es un grande. Por eso tenía duda de cómo me iban a recibir; sin embargo, me recibieron maravillosamente y le estoy eternamente agradecido a la hinchada y a la gente de Cristal", culminó.

