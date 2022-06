Ricardo Gareca. | Fuente: EFE

Luego de la no clasificación al Mundial de Qatar 2022, el tema más importante sobre la Selección Peruana es la posible renovación de Ricardo Gareca, quien este jueves se reunió con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en un conocido hotel de la capital.

RPP Noticias pudo conocer que Lozano mostró su interés para que Gareca continúe en la dirección técnica de la bicolor, aunque no se ha presentado una oferta formal, ni se mencionó detalles del futuro contrato. Eso sí, se habló de un análisis sobre las nuevas metas que la Selección Peruana tendrá en los próximos años.

Gareca, de momento, se ha mostrado cauto. No dijo que no ni sí para negociar su continuidad, aunque pidió un tiempo corto para dar su última palabra en la primera reunión con el mandamás del fútbol peruano. El entrenador de 64 años tiene previsto viajar con su familia al interior del país, mientras evalúa quedarse en la Selección Peruana de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.



La FPF maneja presentarle un proyecto a Gareca con una serie de reformas para el fútbol peruano que implicaría una nueva sede de entrenamiento.

El 'Tigre' Gareca también también tendrá un encuentro con su mano derecha, Juan Carlos Oblitas (director deportivo de la FPF). Ambos vienen trabajando desde el 2015.

Ricardo Gareca llegó como director técnico de la bicolor en 2015. El exfutbolista de River Plate y Boca Juniors le cambió el chip a los jugadores peruanos. Sus máximo logro es el pase de Perú a Rusia 2018 tras 36 años sin presencia en los Mundiales.



Además se consiguió el subcampeonato en la Copa América 2019.

Presidente de la FPF quiere continuidad de Gareca

"No hemos tenido oportunidad de conversar con Ricardo. Fuimos muy respetuosos con su contrato para concentrarnos en el partido del repechaje y posteriormente hablar de su continuidad o no. Ahora que ya conocemos todos los resultados, ha llegado el momento de conversar con él. Vamos a ver qué es lo que viene. Nosotros quisiéramos (que siga), no sé si él querrá continuar o no", dijo Agustín Lozano, presidente de la FPF, a la prensa durante su arribo a nuestra capital procedente de Doha.





