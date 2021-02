Santiago Ormeño tiene un gol en la Liga MX 2021. | Fuente: Liga MX

Ante la necesidad de tener un goleador en la Selección Peruana por la lesión de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca apostó por la llamada a Gianluca Lapadula en las Eliminatorias Qatar 2022. También estuvo en el bombo Santiago Ormeño, atacante del Puebla.

Cuando Juan Reynoso era entrenador del Puebla, tuvo como dirigido a Santiago Ormeño, quien actualmente tiene un gol en cuatro jornadas de la Liga MX. Este martes en conversación con Fútbol como cancha de RPP, el ahora DT del Cruz Azul se manifestó sobre la posiblidad de ver al delantero con la camiseta de la Selección Peruana.

Sí (tiene el perfil para ser convocado). Compite todas las semanas con seleccionados de Colombia y Chile. Tiene ese roce (…) y jugar a este nivel creo que tiene mas méritos que jugar la Liga 1. Ese creo que es su plus, pero todo lo que se dice él tiene que refrendarlo. De que se ganó la oportunidad, se la ganó", sostuvo Reynoso sobre Ormeño.

¿Se dará lo de Ormeño a la Selección Peruana?

Ormeño le anoto a las Chivas en este 2021. | Fuente: Liga MX

Además, el exestratega y campeón con Universitario de Deportes comentó si en la Federación Peruana de Fútbol se comunicarón con él en relación al atacante.

"Ricardo Gareca nunca me llamó. Alguien me comentó que era muy probable que me llamaran por él, pero nunca se dio la conversación con la Selección Peruana. Creo que el profesor quiere verlo mas minutos, pero recién tiene un torneo de primera división completo. Está en constante crecimiento", añadió.

Por otra parte y tras sumar sus dos primeras victorias en el torneo mexicano, el popular 'Cabezón' prepara a la 'Máquina Cementera' para el que será el partido del viernes ante Necaxa en condición de visitante.