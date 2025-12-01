Últimas Noticias
Peña reveló conversación con Valera tras polémica por su ausencia en la Selección: "Yo vi que estaba mal, lo vi desgarrado"

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, fueron las palabras que Sergio Peña le dijo a Alex Valera luego de la controversia que hubo por la ausencia del jugador de Universitario en la Bicolor.

Negó críticas. Sergio Peña, volante de Alianza Lima, indicó que nunca habló mal o trato de lanzar una indirecta a Alex Valera, delantero de Universitario, cuando Perú quedó sin chances de clasificar a la Copa del Mundo.

En conversación con Hazme El Aguante, el seleccionado nacional aseguró que lo único que dijo es que "estaban eliminados" y que algunos jugadores pudiendo no estar le dijeron sí a la selección.

“Yo lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos, pudiendo no estar en la selección", indicó en un primer momento.

"Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’", complementó.

Sergio Peña: "Jamás hablaré mal de un jugador"

Luego, Sergio Peña indicó que no es su estilo hablar mal de nadie y que han llevado mal sus declaraciones.

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, finalizó.

Tags
Sergio Peña Alex Valera Selección Peruana Universitario de Deportes Alianza Lima

