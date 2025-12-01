Peña reveló conversación con Valera tras polémica por su ausencia en la Selección: "Yo vi que estaba mal, lo vi desgarrado"

Negó críticas. Sergio Peña, volante de Alianza Lima, indicó que nunca habló mal o trato de lanzar una indirecta a Alex Valera, delantero de Universitario, cuando Perú quedó sin chances de clasificar a la Copa del Mundo.

En conversación con Hazme El Aguante, el seleccionado nacional aseguró que lo único que dijo es que "estaban eliminados" y que algunos jugadores pudiendo no estar le dijeron sí a la selección.

“Yo lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos, pudiendo no estar en la selección", indicó en un primer momento.

"Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Sergio Peña: "Jamás hablaré mal de un jugador"

Luego, Sergio Peña indicó que no es su estilo hablar mal de nadie y que han llevado mal sus declaraciones.

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, finalizó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis