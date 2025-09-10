Sergio Peña: "A la gente le pido respeto a mis compañeros y hacia mí, estoy donde estoy por algo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con Sergio Peña en cancha, Perú cayó. Y es que la bicolor perdió contra Uruguay y Paraguay en lo que fueron las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Ahora, tras ser parte de la Selección Peruana, Sergio Peña volvió a la disciplina de Alianza Lima. Aunque, el volante fue consultado por lo que fue el desempeño suyo y el de la bicolor en la jornada doble, además de las críticas que recibió el equipo nacional en los últimos días.

"A la gente, pedirle respeto a mis compañeros y hacia mí. Hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros no la dan. Estábamos eliminados en Uruguay y pude decir que tenía fiebre, por ejemplo. No lo hice y di la cara hasta el minuto 80", dijo Peña.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Sergio Peña y la Selección Peruana

Además, el también exfutbolista del Granada, PAOK y el Malmö FF destacó lo que ha sido su carrera en el mundo del fútbol.

"Estoy donde estoy por algo. Me lo ha ganado con mi trabajo y sacrificio. Mis compañeros igual. Tengo 29 años, una carrera buena, digna y estuve años en Europa. Allá no hay vara y en Perú tampoco. Eso no existe", indicó el mediocampista.

Por último, Sergio Peña le dio su respaldo a Óscar Ibañez, quien dirigió frente a la albirroja su último entrenador como DT del 'equipo de todos'.

"Un espectador no va a saber más que el entrenador. El DT estudió, trabajó y le dedicó tiempo para elegir a los que están. Se pueden equivocar porque son humanos, pero no se pueden equivocar seis o siete entrenadores", agregó.

Así se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

► Ecuador 1-0 Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)

► Chile 0-0 Uruguay

Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)

► Bolivia 1-0 Brasil

Estadio Municipal De El Alto (La Paz)

► Venezuela 3-6 Colombia

Estadio Municipal (Maturín)

► Perú 0-1 Paraguay

Estadio Nacional (Lima)