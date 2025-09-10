Sergio Peña: "A la gente le pido respeto a mis compañeros y hacia mí, estoy donde estoy por algo"

El volante de la Selección Peruana, Sergio Peña, tuvo comentarios para lo que fue el desempeño de la bicolor en las Eliminatorias 2026.
Con Sergio Peña en cancha, Perú cayó. Y es que la bicolor perdió contra Uruguay y Paraguay en lo que fueron las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
Ahora, tras ser parte de la Selección Peruana, Sergio Peña volvió a la disciplina de Alianza Lima. Aunque, el volante fue consultado por lo que fue el desempeño suyo y el de la bicolor en la jornada doble, además de las críticas que recibió el equipo nacional en los últimos días.
"A la gente, pedirle respeto a mis compañeros y hacia mí. Hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros no la dan. Estábamos eliminados en Uruguay y pude decir que tenía fiebre, por ejemplo. No lo hice y di la cara hasta el minuto 80", dijo Peña.
Sergio Peña y la Selección Peruana
Además, el también exfutbolista del Granada, PAOK y el Malmö FF destacó lo que ha sido su carrera en el mundo del fútbol.
"Estoy donde estoy por algo. Me lo ha ganado con mi trabajo y sacrificio. Mis compañeros igual. Tengo 29 años, una carrera buena, digna y estuve años en Europa. Allá no hay vara y en Perú tampoco. Eso no existe", indicó el mediocampista.
Por último, Sergio Peña le dio su respaldo a Óscar Ibañez, quien dirigió frente a la albirroja su último entrenador como DT del 'equipo de todos'.
"Un espectador no va a saber más que el entrenador. El DT estudió, trabajó y le dedicó tiempo para elegir a los que están. Se pueden equivocar porque son humanos, pero no se pueden equivocar seis o siete entrenadores", agregó.
Así se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026
- Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)
- Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)
- Estadio Municipal De El Alto (La Paz)
- Estadio Municipal (Maturín)
- Estadio Nacional (Lima)