El partido por la clasificación entre Perú y Argentina se jugará este sábado. | Fuente: FPF

Pide calma y respalda el proceso. Tras la irregular campaña que viene realizando la Selección Peruana Sub 20 en Chile, el presidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), Agustín Lozano, señaló que espera un desenlace positivo en el Sudamericano y además manifestó su intención de seguir contando con Daniel Ahmed al mando del equipo.

"Habíamos abrigado una esperanza diferente, pero vamos a esperar el resultado final, que todavía falta. Vamos a ver el informe del comando técnico", dijo Agustín Lozano a Radio Ovación.

"Todo los que tienen contrato con la FPF debemos respetarlo al pie de la letra. No puedo romper lo establecido, soy de la línea que los proyectos deben continuar, los procesos no se pueden cortar. Ahmed va a continuar, no hay que hablar más del tema", agregó el directivo.

Recordemos que la Selección Peruana a Sub 20 tiene una opción de meterse en el hexagonal final este sábado. Para ello tendrá que ganar sí o sí a Argentina, cualquier otro resultado lo deja fuera del torneo.