'Refuerzos' para la Sub 23: Romero, Ascues y Lutiger se sumaron a los trabajos de la Selección Peruana

A pesar del feriado por el Año Nuevo 2024, la Selección Peruana Sub 23 no se detuvo en sus entrenamientos con miras al Preolímpico, por lo que este lunes continuaron los trabajos con José Guillermo del Solar en la dirección, donde hubo novedades en la plantilla.

Al Sub 23 se unieron el arquero Diego Romero, de Universitario de Deportes, el defensa Rafael Lutiger y el mediocampista Adrián Ascues, ambos de las filas de Sporting Cristal.

Estos jugadores, que con sus equipos han tenido una regular continuidad en la última Liga1, refuerzan las opciones de ‘Chemo’, que ha conformado un plantel con futbolistas que, en su mayoría, son de categoría Sub 20. Esto se debe a que los deportistas del extranjero no cuentan con las facilidades de sus instituciones para ser cedidos, algo que también sucede con los clubes peruanos. El Preolímpico no es una competencia desarrollada por FIFA, por lo que a pesar del llamado de una selección no están obligados a liberarlos.

Jugadores como Kenji Cabrera y Matías Lazo, de FBC Melgar, o Joao Grimaldo y Jostin Alarcón, de Sporting Cristal, no serán prestados por sus clubes debido a que también se alistan para participar en la fase previa de la Copa Libertadores.

Perú en el Preolímpico 2024

El Preolímpico sudamericano se llevará a cabo en Venezuela y tendrá a diez equipos en busca del pasaje a París 2024 a partir del 20 de enero hasta el 11 de febrero del mismo año. El sorteo determinó que la Selección Peruana integrará el grupo B, en el que también se encuentran Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

La ‘bicolor’ debutará el 21 de enero midiéndose a Chile y tres días después chocará con Argentina. El 27 chocará con Paraguay y la fase de grupos la cerrará enfrentando a Uruguay.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase final. Entre ese grupo, los dos equipos que terminen más arriba clasificarán a los Juegos Olímpicos París 2024. En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación se determina siguiendo en orden los siguientes criterios: resultado del enfrentamiento directo jugado entre los empatados, diferencia de goles, goles marcados, tarjetas rojas, tarjetas amarillas y por sorteo.

Fixture de Perú en el Preolímpico 2024

Fecha 1

Perú vs. Chile

Domingo 21 de enero / 3:00 p. m.

Estadio Misael Delgado

Fecha 2

Perú vs. Argentina

Miércoles 24 de enero / 6:00 p. m.

Estadio Misael Delgado

Fecha 3

Perú vs. Paraguay

Sábado 27 de enero / 3:00 p. m.

Estadio Misael Delgado

Fecha 4

Perú vs. Uruguay

Martes 30 de enero / 3:00 p. m.

Estadio Misael Delgado

