Tito Ordóñez reveló una dura declaración de Agustín Lozano. | Fuente: GolPeru/Prensa FPF

En un contexto donde es acusado por una supuesta reventa de entradas, Tito Ordóñez se encargó de empeorarle las cosas a Agustín Lozano. El vicepresidente de la ADFP, en diálogo con 'Capital Deportes', dio a conocer que el mandamás de la FPF le comentó que espera que la Selección Peruana no gane sus amistosos contra Paraguay y El Salvador.

"Cuando 4 miembros del Consejo Directivo de la ADFP fuimos a hablar con Agustín Lozano, él nos pidió que dejemos de reclamar y le dará a cada club 200 mil dólares. Sin embargo, le dijimos que ese no era el objetivo, sino que presente el informe económico. (...) De ahí, nos dijo que ojalá en marzo la Selección Peruana pierda en Estados Unidos porque, si ganaba, le tendría que pagar a los jugadores por premios más de lo que iban a cobrar por los partidos en sí", dijo.

Por otro lado, Tito Ordóñez mencionó que ve muy poco probable que los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Peruana y los elementos del área deportiva de la FPF estén al día en su sueldo, teniendo en cuenta todos los problemas económicos que tiene el máximo ente del balompié nacional.

"No creo que salga a la luz pero estoy totalmente convencido de que el comando técnico y el área deportiva no está al día. Uno no es tonto y se da cuenta que la FPF tiene enormes problemas que no son de rápida solución, me parece que va a tener una reducción de personal en todos los aspectos y lo deportivo se va a haber muy perjudicada. Sería milagroso que el cuerpo técnico esté al día", sentenció Tito Ordóñez.