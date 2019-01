A sus 18 años, Walter Tandazo todavía no ha debutado en Primera División. | Fuente: Prensa FPF

A pesar de no haber sumado ni un minuto en Primera División, Walter Tandazo fue titular en todos los partidos de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20. Con solo 18 años, el mediocampista de Melgar de Arequipa se ganó la confianza de Daniel Ahmed y no se perdió ni un duelo del combinado blanquirrojo en esta competición.

Sin embargo, a su llegada a Lima tras la temprana eliminación de la Selección Peruana Sub 20, Walter Tandazo habló sobre las pocas chances que se le presentan a elementos jóvenes como él para debutar en el fútbol profesional y consideró que ellos deberían ser la prioridad en ese sentido por encima de los extranjeros.

"Como cualquier joven, tengo ansias de debutar en Primera. Creo que tiene que haber más oportunidades para los futbolistas jóvenes nacionales antes que los extranjeros. En cuanto al Sudamericano Sub 20, creo que el nerviosismo y la ansiedad nos ganaron un poco en los primeros partidos pero ya está", dijo Tandazo en rueda de prensa.

Se espera que Walter Tandazo debute este año en la Liga Profesional 1 2019 con Melgar de Arequipa, que viene de caer ante Independiente del Valle en la 'Tarde del Dominó' y ya está enfocado en el duelo por Copa Libertadores contra la Universidad de Chile.