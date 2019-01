Daniel Ahmed reemplazó a Fernando Nogara en la dirección técnica de la Selección Peruana Sub 20. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @Luccinaz

La Selección Peruana cerró su participación en el Sudamericano Sub 20 en Chile con una derrota por 1-0 a manos de Argentina. Los dirigidos por Daniel Ahmed sumaron un triunfo y 3 derrotas en la competición, sin poder lograr el objetivo de llegar al hexagonal final pensando en una clasificación al Mundial de la categoría.

Después de la caída ante Argentina, Daniel Ahmed habló en conferencia de prensa y uno de los asuntos que tocó fue el análisis de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20. El 'Turco' indicó que, al ser formador, su balance no puede iniciar en base a los resultados obtenidos, sino por la manera cómo se desenvolvió el equipo.

"Mi gran enojo es que sentí que este equipo me decía ante Ecuador y Argentina que en el fútbol no hay merecimientos. Si analizamos los resultados, el mensaje va a ser malo pero yo no puedo analizar el resultado. Yo soy formador y tengo que ver otros temas que son más importantes que el propio marcador. A mí lo que me hace hacer un balance es el rendimiento, esa es la diferencia", dijo el estratega argentino.

Además, Daniel Ahmed consideró que merecieron más a nivel de resultados y apuntó a la falta de puntería de cara al arco como una de las principales falencias que los impidió conseguir más triunfos.

"Me parece que la efectividad fue lo que nos falló un poco al momento de querer definir un partido. Seguramente me debo haber equivocado en diferentes asuntos, pero creo que merecimos mucho más de lo que hemos tenido. Pienso que podemos disfrutar de jugadores que hoy se animan en una competencia tan grande a no renunciar a sus principios de juego. Cada jugador los terminó entendiendo en los últimos partidos", finalizó Daniel Ahmed.

