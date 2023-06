Takefusa Kubo se disculpa tras lanzar al césped la camiseta de Perú: “No era mi intención"

El jugador japonés de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, fue cuestionado por lanzar la camiseta de la Selección Peruana tras el amistoso con Japón que dejó una victoria para los nipones por 4 a 1.

En respuesta al video que se viralizó en redes sociales, el jugador ofreció disculpas en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram. “No era mi intención dejar la camiseta allí”, explicó.

Luego de finalizar el encuentro disputado el último martes, Kubo cambió camiseta con el defensor de la ‘Bicolor’, Alexander Callens. Poco después se retira del campo de juego y mientras se vestía con un polo blanco, lanzó al suelo la camiseta de la blanquirroja, lo que generó la molestia de aficionados y periodistas.

“Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano”, argumentó Kubo vía Instagram. “Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó detalle”, finalizó el futbolista.

Nacido el 4 de junio de 2001, Takefusa Kubo juega actualmente en la liga española, precisamente en el Real Sociedad, club que ha logrado clasificar a la próxima edición de la Champions League 2023-24. Fue considerado una promesa en el Real Madrid al ser fichado en 2019, pese a que se había formado en las bases del FC Barcelona.

Sin embargo, fue cedido a equipos como Mallorca, Villareal y Getafe para finalmente encontrar un espacio en la Real Sociedad. Kubo ingresó desde el banco (70’) en el último amistoso de Japón disputado contra Perú.

La Selección Peruana cerró su preparación para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Fixture de Perú en Eliminatorias