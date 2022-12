Luis Urruti | Fuente: Migraciones

Este miércoles Luis Urruti, delantero uruguayo de Universitario de Deportes, se nacionalizó peruano e indicó que, más allá de beneficiar al club 'crema' con este importante paso al no ocupar plaza de extranjero, también tiene en la mira poder ser llamado a la Selección Peruana.

"No solo es un paso a nivel de clubes, sino a nivel de selección. Ojalá se me dé para lograr buenas cosas. Eso dependerá del técnico, porque el jugador de fútbol sabe que si anda bien, se le abren muchas puertas. A corto plazo mi sueño es darle un título a la 'U', no lesionarme y lo otro ya viene de la mano con eso", sostuvo Urruti a RPP Noticias.

Por otro lado, el jugador de 30 años afirmó: "Ojalá, Dios quiera que se dé (ser llamado a la Selección Peruana). Obvio que estaría feliz pero eso viene de la mano".

En el mismo sentido, 'Tito' Urruti se refirió a la posibilidad de compartir en la 'blanquirroja' con Horacio Calcaterra, su nuevo compañero de equipo: "Con Horacio tengo una gran relación, hablamos todo el tiempo. La verdad él me dijo cómo iba a ser la ceremonia, me preparó y me ha hablado mucho de Perú. Ojalá podamos compartir en la selección".