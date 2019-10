Alejandro Hohberg y Alberto Quintero están convocados a la Selección de Perú y Panamá, respectivamente | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

El volante Alejandro Hohberg fue convocado de emergencia a la Selección Peruana en reemplazo de Yoshimar Yotun. El llamado se realizó esta mañana, alrededor de las 10:20 a.m.; y ante esto surgió la interrogante si el futbolista de Universitario de Deportes podría jugar, esta tarde, ante Sport Boys en el Miguel Grau.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol anunció la convocatoria de Alejandro Hohberg, pero no indicaba desde cuándo era efectivo el llamado del jugador. Eso generó algunas dudas, que aquí las resolvemos.

"Sí juega (ante Boys). La oficialización (de la FPF) sale a las 4:00 p.m. y el llamado es para este lunes. No aplica (no jugar ante Sport Boys)", dijo Jean Ferrari, gerente deportivo de la 'U', a RPP Noticias. Es decir, se han comunicado con la directiva del club anunciando la convocatoria de Hohberg, pero la carta aún no llegaba a la oficina del club.

Y para que no hayan más dilemas si Alejandro Hohberg puede o no jugar ante Sport Boys, la FPF publicó un nuevo comunicado donde señaló que la convocatoria se aplica desde este lunes 7 de octubre.

Con Alejandro Hohberg, Universitario de Deportes tiene cinco convocados titulares a la Selección Peruana. Además, tiene un convocado a la Selección de Panamá y otro a la Selección de Bolivia Sub 23.



Ellos son Aldo Corzo, Armando Alfajeme, Alberto Quintero (Panamá), Alejandro Hohberg, Brayan Velarde (Sub 23), Jesús Barco (Sub 23), Henry Vaca (Bolivia-Sub 23)

Primer comunicado de la FPF sobre convocatoria de Alejandro Hohberg