Un regalito de Pedro Gallese: paró mal el balón dentro del área y Golovin aprovechó para el 1-0 de Rusia [VIDEO]

Erick Chavez

Erick Chavez

·

Pedro Gallese paró mal el balón dentro del área y le permitió a Aleksandr Golovin anotar el 1-0 para Rusia ante Perú.

De no creer. Pedro Gallese, en un error garrafal dentro del área, le permitió a Aleksandr Golovin anotar el 1-0 de Rusia sobre Perú en encuentro amistosos disputado en San Petersburgo.

El partido en el Gazprom Arena transcurría con total tranquilidad. Ambos equipos no llegaban con peligro al arco contrario y todo parecía presagiar que sería un encuentro tranquilo. Pero, todo cambió a los 18 minutos.

Miguel Araujo se paró dentro del área para realizar el saque de meta. El defensor de Sporting Cristal le dio la pelota a Pedro Gallese, pero el arquero, quien acaba de dejar Orlando City, la paró mal, dejándola a Aleksei Miranchuk.

El atacante del Atlanta United aprovechó y, de primera, se la dio a Golovin, quien de un derechazo marcó el 1-0 para Rusia.

Previa

Con un equipo renovado, la Selección Peruana se enfrenta a Rusia en vivo este miércoles 12 de noviembre en el primer amistoso que disputará por la fecha FIFA de noviembre. No te pierdas las incidencias y el minuto a minuto con RPP.

Perú vs Rusia: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza.

Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Maksim Osipenko, Viktor Melekhin, yuri Gorshkov; Yegor Prutsev, Nail Umyarov, Aleksey Batrakov; Aleksei Miranchuk, Aleksandr Golovin e Ivan Sergeev.

