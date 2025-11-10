Así fue la llegada de la Selección Peruana a Rusia tras problemas en su viaje [VIDEO]

Luego de gestiones intensas, tras la cancelación del vuelo de Air France del último sábado, la Selección Peruana retomó el camino para llegar a Rusia, donde disputará dos partidos amistosos contra la selección local y Chile, previstos para el 12 y 18 de noviembre respectivamente.

La bicolor emprendió el viaje a Europa el domingo 9 de noviembre desde Lima con destino a París (Francia), luego hizo conexiones en Estambul (Turquía) y Astrakhan (Rusia) para finalmente arribar a San Petersburgo.

Se tiene previsto que el combinado peruano llegará a San Petersburgo el martes en vuelo chárter. Con el grupo completo en territorio ruso, el equipo realizará una sesión de entrenamiento en el Zenit Training Base y quedará listo para enfrentar a Rusia en el Gazprom Arena, el miércoles 12.

Luego de jugar ante Rusia, Perú viajará el jueves con destino a Sochi, para continuar con su preparación pensando en el siguiente rival: Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia EN VIVO en amistoso internacional?

El partido de Perú ante Rusia, en amistoso internacional, está programado para este miércoles 12 de noviembre, de la ciudad de San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 68 000 espectadores, aproximadamente.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia por amistoso internacional EN VIVO por TV?

El partido Perú vs. Rusia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.

También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.